DAX25.275 -0,5%Est506.100 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +0,8%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.215 -0,3%Euro1,1632 -0,1%Öl98,93 +2,7%Gold4.521 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX belastet -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Infineon, STMicro, Ferrari, Softbank, Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Zinsen: Eine bedrohliche Entwicklung Zinsen: Eine bedrohliche Entwicklung
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schwerwiegende Bedenken: BP trennt sich von Verwaltungsratschef - Kursrutsch

26.05.26 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,04 EUR -0,15 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.

"Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc laut Mitteilung. Die vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Er erachte sie als inakzeptabel./stw/jha/

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026BP BuyUBS AG
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026BP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026BP BuyUBS AG
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026BP OverweightBarclays Capital
28.04.2026BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen