Schwesig: Bin ganz stolz auf Olaf Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Bundestagswahl hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, dem Kanzlerkandidaten ihrer Partei, Olaf Scholz, einen starken Wahlkampf bescheinigt. "Die SPD auch im Bund, in ganz Deutschland hat stark zugelegt. Sie selber wissen besser als ich, wie die SPD oft schon totgeredet wurde in Deutschland", sagte Schwesig am Sonntagabend im ZDF. "Und ich bin ganz stolz auf Olaf Scholz." Er habe einen "starken Wahlkampf" gemacht. "Jetzt müssen wir natürlich die Ergebnisse abwarten, und ich bin zuversichtlich, dass am Ende die SPD auch im Bund die Nase vorn haben kann." Schwesig lobte zugleich die Geschlossenheit der SPD im Wahlkampf. Das Votum bezeichnete sie auch als Vertrauensvorschuss für Scholz./sk/faa/wpe/wim/seb/DP/he