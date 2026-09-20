DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.591 -0,3%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schwesig irritiert von Merz-Äußerung

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich verwundert gezeigt über eine Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dessen Kurs. Auf die Frage, ob sie die Aussage des CDU-Vorsitzenden vom frühen Abend begrüße, wonach er bei seinem Reformkurs und im Amt bleiben wolle, sagte Schwesig: "Ich bin über diese Aussage sehr irritiert." Vom Kanzler sei eigentlich mehr Demut angebracht.

Werbung

"Wenn ich sehe, wie schlecht hier die CDU abschneiden wird, mit der ich selber viele Jahre auch gut zusammengearbeitet habe, muss der Kanzler sich schon selbstkritisch fragen, ob er einfach so weitermachen kann." Der Kanzler und die gesamte Bundesregierung seien gefragt, "kritisch zu überlegen, was sie ändern, weil sonst die AfD überall immer stärker wird".

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich im Wahlkampf stark von der Bundesregierung aus Union und SPD abgegrenzt. Nach einer Aufholjagd landet die SPD laut Hochrechnungen mit rund 35,4 bis 35,5 Prozent rund 2,5 Punkte hinter der AfD auf Platz zwei.

Die CDU im Nordosten stürzte demnach auf ein historisch schlechtes Ergebnis ab und könnte erstmals aus einem Landtag fliegen./seb/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.