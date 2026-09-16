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Schwesig kündigt Großauftrag für Neptun-Werft an

SCHWERIN (dpa-AFX) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat einen zweiten Großauftrag zum Bau einer Konverter-Plattform auf See angekündigt. "Wir haben den ersten milliardenschweren Auftrag bekommen", sagte die SPD-Politikerin bei einem TV-Duell mit ihrem AfD-Herausforderer bei der Landtagswahl, Leif-Erik Holm. Dieser sichere 500 Arbeitsplätze bei Werften und Zulieferern. Am Donnerstag werde sie auf der Neptun-Werft in Rostock sein. "Und da wird es den zweiten Auftrag geben", sagte Schwesig. "Nochmal eine Milliarde Euro für die nächste Plattform."

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Details zu dem Geschäft werden am Donnerstagmittag erwartet, wenn Schwesig sich gemeinsam mit Vertretern von Neptun und vom Stromnetzbetreiber 50Hertz äußern wollte.

Windparks auf See spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Sie sollen Deutschland auch unabhängiger von anderen Energielieferungen machen. Ein Konverter wandelt den von Windkraftanlagen auf See produzierten Wechselstrom in Gleichstrom um, der dann an die Küste transportiert und von dort in große Verbrauchszentren im Land verteilt wird. Gleichstrom hat bei langen Transportwegen deutlich geringere Verlustwerte als Wechselstrom./hr/seb/DP/nas

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