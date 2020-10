Schwesig lehnt Verlängerung der Weihnachtsferien ab

BERLIN (Dow Jones)--Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine Verlängerung der Weihnachtsferien zur Eindämmung der Corona-Gefahr abgelehnt. "Ich finde es nicht gut", sagte sie im Deutschlandfunk. Wenn nun wieder die nächste Spekulation über Ferien beginne, verunsichere dies Eltern, Lehrer und Kinder. "Wir sollten versuchen, so viel normalen Schulalltag wie möglich zu organisieren", so Schwesig. Denn an der Schulfrage hänge für die Eltern auch jene der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der Vorschlag einer Ferienverlängerung kam von den Unions-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß (CDU) und Stephan Pilsinger (CSU) wegen des signifikant höheren Corona-Infektionsrisikos im Winter. "Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen", sagte Ploß, der auch Landesvorsitzender der CDU Hamburg ist, der Bild-Zeitung. Sein Fraktionskollege Pilsinger, der selbst Arzt ist, regte bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung über Ostern und im Sommer an.

