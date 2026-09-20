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Schwesig lobt Entlastungen an der Zapfsäule

SCHWEIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Einführung eines Tankrabatts und eines Tankpreisdeckels gelobt. Dafür habe sie sich lange eingesetzt, sagte die SPD-Politikerin, die sich am Sonntag einer Landtagswahl stellt. "Die hohen Kraftstoffpreise sind eine massive Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung handelt."

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Insbesondere begrüßte sie den Spritpreisdeckel, der den Rabatt nach den Plänen der Bundesregierung spätestens ab Januar ablösen soll. "Es ist wichtig, dass es auch eine dauerhafte Lösung gibt", sagte Schwesig. "In Luxemburg, wo es einen solchen Tankpreisdeckel gibt, sind die Kraftstoffpreise deutlich niedriger als in Deutschland."

Die hohen Preise machten aber auch eine schnelle Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer nötig, sagte Schwesig. Deshalb werde Mecklenburg-Vorpommern dem Tankrabatt im Bundesrat zustimmen.

Die hohen Kraftstoffpreise waren eines der zentralen Themen im Wahlkampf./fi/DP/zb

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