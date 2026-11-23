SCHWERIN/BERLIN (dpa-AFX) - Einst galt Lilly Blaudszun als Social-Media-Wunderkind der SPD, jetzt hat die 25-Jährige die Kommunikation von Manuela Schwesigs erfolgreichem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern verantwortet. Nach elf Monaten geht Blaudszun nun zurück zur Beratungsagentur 365 Sherpas, wie sie via Instagram bekanntgab. Im Karrierenetzwerk LinkedIn fügte sie hinzu: "Ich mache in Berlin genau das weiter, wofür mein Herz schlägt: strategische Kommunikationsberatung und Kampagnen - künftig wieder vorrangig für Unternehmen."

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Der SPD-Landesverband hatte Blaudszun zu Jahresbeginn engagiert, um den stark auf die Person von Manuela Schwesig zugeschnittenen Landtagswahlkampf als persönliche Sprecherin der 52-Jährigen zu begleiten. Schwesigs SPD gewann die Wahl am 20. September in MV zwar nicht, sie kam mit 35,5 Prozent auf Platz zwei hinter der AfD (38,2 Prozent). Es gelang jedoch, eine Koalition mit der Linken (6,5 Prozent) und den Grünen (5,7 Prozent) zu schmieden. Am 16. November wurde Schwesig zum dritten Mal im Landtag zur Ministerpräsidentin gewählt. Sie hat das Amt seit 2017 inne./ili/DP/zb