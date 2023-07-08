Aus der Historie lernen: Wie sich Anleger bei Zinswenden gegen Kursverluste wappnen

Schwierige Zeiten

08.07.23 21:03 Uhr

Wenn Notenbanken an der Zinsschraube drehen, geraten bestehende Anleihen unter Druck und die Karten im Depot werden neu gemischt.

Steigende Zinsen drücken die Kurse bestehender Anleihen spürbar nach unten

Kurze und gestaffelte Laufzeiten halten Sparer bei Zinsanlagen beweglich

Ein fester Plan schlägt hektisches Umschichten nach jeder Zinsentscheidung

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Heben die Notenbanken die Zinsen an, verschieben sich die Gewichte in jedem Depot: Bestehende Anleihen verlieren an Wert, Kredite verteuern sich, und Sparer werden für Geld auf dem Konto wieder spürbar entlohnt. Der Mechanismus wiederholt sich in jedem Zinszyklus, und genau deshalb lohnt der Blick zurück. Wer weiß, wie die Märkte bei früheren Zinswenden reagiert haben, kann die nächste gelassener angehen, ohne jeder Schlagzeile hinterherzulaufen.

Lehrstück 1994: Wie schnell Anleihen ins Rutschen geraten

Wie heftig ein Zinsschock ausfallen kann, zeigt ein Blick in das Jahr 1994. Zwischen Februar 1994 und Februar 1995 verdoppelte die US-Notenbank den Leitzins von 3 auf 6 Prozent, obwohl die Inflation vorher gar nicht gestiegen war. Der Ökonom Marvin Goodfriend zeichnet nach, wie die Rendite dreißigjähriger US-Staatsanleihen dabei von 5,8 Prozent im Oktober 1993 auf 8,2 Prozent Anfang November 1994 hochschnellte. Weil sich Anleihekurse und Zinsen gegenläufig bewegen, mussten Besitzer langlaufender Papiere kräftige Kursverluste verkraften. Das Ende der Episode ist allerdings ebenso lehrreich: Die Teuerung blieb im Zaum, die US-Wirtschaft wuchs 1994 um 4 Prozent nach 2,6 Prozent im Vorjahr, und bis Januar 1996 lag die Rendite wieder bei 6 Prozent.

Kurze Laufzeiten halten Zinsanlagen beweglich

Daraus folgt die wichtigste Regel für Zinsanlagen in einer Phase steigender Sätze: Je länger die Restlaufzeit, desto stärker trifft ein Zinsanstieg den Kurs. Die Verbraucherzentrale rät deshalb, den für Festgeld vorgesehenen Betrag etwa zu dritteln und auf ein, zwei und drei Jahre anzulegen, damit regelmäßig ein Teil frei wird und zu besseren Konditionen neu angelegt werden kann. Nach demselben Prinzip staffeln Berater von City National, einer Tochter der Royal Bank of Canada, Einlagen auf sechs, zwölf oder 18 Monate statt auf drei oder vier Jahre. Wer sich zu früh lange bindet, könnte sonst auf einem Papier sitzen, das bei weiter steigenden Zinsen nicht mehr mithalten kann. Auch Morningstar sieht bei anziehenden Zinsen zuerst kurz laufende Anleihen im Vorteil.

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Vor jeder Umschichtung steht allerdings der Notgroschen. Zwei bis drei Nettomonatseinkommen gehören nach Einschätzung der Verbraucherzentrale aufs Tagesgeldkonto, wo die gesetzliche Einlagensicherung 100.000 Euro je Bank und Kunde schützt. Dabei lohnt der regelmäßige Vergleich, denn Banken geben höhere Zinsen höchst unterschiedlich weiter: Im Januar 2026 zahlten Topanbieter mehr als 3 Prozent aufs Tagesgeld, während viele Häuser bei 0 bis 1 Prozent verharrten. Entscheidend bleibt der reale Ertrag. Liegt der Zins unter der Inflationsrate, schrumpft die Kaufkraft trotz Zinsgutschrift.

Aktien im Zinsanstieg: Substanz schlägt Fantasie

Für den Aktienmarkt sind höhere Zinsen Gegenwind, aber kein Ausschlusskriterium. JPMorgan Personal Investing verweist darauf, dass hohe Zinsen das Wachstum an den Aktienmärkten historisch gebremst haben, wenn auch nicht in jedem Fall, weil Unternehmen sich teurer finanzieren und Verbraucher weniger ausgeben. Die Deutsche Bank hält dagegen, dass viele Unternehmen moderat steigende Inflation verkraften, solange sie höhere Kosten über die Preise an ihre Kunden weiterreichen können. Mehrere im Februar 2023 von Fortune befragte Vermögensverwalter setzten in diesem Umfeld auf Substanzwerte mit kräftigem laufendem Cashflow und auf Dividendenzahler aus Basiskonsum und Gesundheit, statt auf Wachstumswerte, die auf künftige Gewinne und frisches, nun teureres Kapital angewiesen sind.

Wie riskant teure Wachstumsfantasie im Zinsanstieg werden kann, zeigt die Wende von 1999 auf 2000. Während sich die Kurse von Technologieaktien 1999 nahezu verdreifachten, hob die US-Notenbank den Leitzins von Juni 1999 bis Mai 2000 schrittweise von 4,75 auf 6,5 Prozent an. Im März 2000 erreichten Technologiewerte ihren Gipfel und brachen danach ein. Banken und Versicherer gelten dagegen als klassische Gewinner steigender Zinsen, weil sie unmittelbar am Zinsgeschäft verdienen. Morningstar mahnt allerdings zur Differenzierung: Steigen die Zinsen zu schnell, können Kreditausfälle den Vorteil höherer Margen aufzehren, während Versorger an Reiz verlieren, weil ihre Dividenden mit sicheren Zinsen konkurrieren.

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Immobilien, Gold und die älteste Börsenweisheit

Bei Sachwerten lohnt ein zweiter Blick. DB Research hat die Jahre 1970 bis 2020 für alle 41 Staaten der OECD-Datenbank untersucht und fand in 87 von 118 Beobachtungen Hauspreise, die stärker stiegen als die Verbraucherpreise. Den Haken räumt die Bank selbst ein: Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung und setzen die Preise unter Druck. Gold wirft weder Zinsen noch Dividenden ab, Gewinne entstehen allein über den Preis. Wie schmerzhaft das sein kann, zeigt 2013, als das Edelmetall nach mehr als zehn Jahren Aufwärtstrend rund ein Drittel einbüßte. Die Verbraucherzentrale hält deshalb fünf bis höchstens zehn Prozent des Vermögens in physischem Gold als Beimischung für angemessen.

Am Ende läuft vieles auf jene Börsenweisheit hinaus, die auch die Deutsche Bank bemüht: nicht alle Eier in einen Korb legen. Wer über Anlageklassen und Laufzeiten streut, dämpft die Wirkung einzelner Zinsbewegungen. Ebenso wichtig ist die Disziplin. JPMorgan Personal Investing rät, Ziele festzulegen, einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anzusetzen und am Plan festzuhalten, statt den Markt zu timen.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.