Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso
Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten.
Werte in diesem Artikel
Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.
Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.
Im DAX lagen SAP via XETRA zuletzt mit minus 3,42 Prozent bei 167,86 Euro hinten. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 6,81 Prozent auf 9,70 Euro, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung.
SAP-Aktie zusätzlich von Anthropic-Vorstoß belastet
Neben SAP sackten im MDAX TeamViewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.
Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten.
/ajx/mis
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
