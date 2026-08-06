Leifheit-Aktie fällt: Konsumflaute drückt ins Minus
Der Haushaltswarenhersteller LEIFHEIT hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.
Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.
"Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran", sagte der Vorstandsvorsitzende der LEIFHEIT AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet LEIFHEIT nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null.
Via XETRA fällt die LEIFHEIT-Aktie zwischenzeitlich um 1,13 Prozent auf 13,15 Euro.
/agy/DP/mis
NASSAU (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEIFHEIT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEIFHEIT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Leifheit AG
Aktuelle LEIFHEIT Aktie News
LEIFHEIT Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEIFHEIT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.16
|LEIFHEIT kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|16.11.16
|LEIFHEIT Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|11.05.15
|LEIFHEIT Kaufen
|GSC Research GmbH
|19.12.14
|LEIFHEIT Halten
|GSC Research GmbH
|14.08.13
|LEIFHEIT halten
|Bankhaus Lampe KG