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Schwieriges Marktumfeld

Leifheit-Aktie fällt: Konsumflaute drückt ins Minus

Leifheit-Aktie fällt: Konsumflaute drückt ins Minus

Der Haushaltswarenhersteller LEIFHEIT hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren.

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Unter dem Strich steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.

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Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.

"Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran", sagte der Vorstandsvorsitzende der LEIFHEIT AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet LEIFHEIT nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null.

Via XETRA fällt die LEIFHEIT-Aktie zwischenzeitlich um 1,13 Prozent auf 13,15 Euro.

/agy/DP/mis

NASSAU (dpa-AFX)

Bildquellen: Leifheit AG

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DatumRatingAnalyst
06.12.16 LEIFHEIT kaufen Bankhaus Lampe KG
16.11.16 LEIFHEIT Neutral Oddo Seydler Bank AG
11.05.15 LEIFHEIT Kaufen GSC Research GmbH
19.12.14 LEIFHEIT Halten GSC Research GmbH
14.08.13 LEIFHEIT halten Bankhaus Lampe KG