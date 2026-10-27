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Schwieriges Marktumfeld

Sherwin-Williams-Aktie im Minus: Gewinnziel eingeengt

Sherwin-Williams-Aktie im Minus: Gewinnziel eingeengt

Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat auch im dritten Quartal einem schwächeren Marktumfeld getrotzt.

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Sherwin-Williams Co.
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Umsatz und operatives Ergebnis legten zu. Für das Gesamtjahr engte der Konzern bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag die Spanne für das Gewinnziel ein. Die im Dow Jones Industrial notierte Aktie gibt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 3,03 Prozent auf 325.00 US-Dollar nach.

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Trotz verhaltener Marktvolumina habe Sherwin-Williams weiter neue Kunden gewinnen und seinen Marktanteil steigern können, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz laut Mitteilung. Gleichzeitig habe das Unternehmen Preis- und Kostenmaßnahmen ergriffen, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken.

Im dritten Quartal kletterte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden US-Dollar (rund 6,1 Mrd Euro), hierbei halfen vor allem Preiserhöhungen, aber auch die Suvinil-Übernahme. Sherwin-Williams hatte im Oktober 2025 das brasilianische Bautenanstrichgeschäft von BASF gekauft.

Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich im Berichtszeitraum um 1,1 Prozent auf 3,63 Dollar. Während das Unternehmen beim Umsatz besser als erwartet abschnitt, verfehlte es beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich ging der Gewinn wegen gestiegener Einkommensteuern um 1,5 Prozent auf 821 Millionen Dollar zurück.

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Für das laufende Jahr peilt der Farbenproduzent nun ein bereinigtes Ergebnis von 11,85 bis 12,15 Dollar je Aktie an. Zuletzt standen 11,80 bis 12,20 Dollar im Plan, nach 11,43 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll weiter im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Im vierten Quartal soll der Erlös im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

/mne/tav/jha/

CLEVELAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.04.19 Sherwin-Williams Peer Perform Wolfe Research
04.12.18 Sherwin-Williams Buy Deutsche Bank AG
26.10.18 Sherwin-Williams Equal Weight Barclays Capital
21.09.18 Sherwin-Williams Buy Gabelli & Co
29.03.18 Sherwin-Williams Market Perform BMO Capital Markets

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