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Übernahmekampf im Alkohol-Sektor? Brown-Forman-Aktie springt an: Sazerac funkt wohl Pernod Ricard dazwischen

10.04.26 10:46 Uhr
Kampf um NYSE-Wert Brown-Forman? Sazerac grätscht wohl Pernod Ricard dazwischen - Aktie schießt zweistellig hoch | finanzen.net

In der Spirituosenbranche bahnt sich ein Übernahmekampf an: Sazerac meldet wohl Interesse an Brown-Forman an und könnte damit Pernod Ricard in die Quere kommen.

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• Sazerac hat wohl interesse an Brown-Forman angemeldet
• Kommt es zum Bieterstreit mit Pernod Ricard?
• Alkohol-Branche unter Druck

Bieterstreit um Brown-Forman - Sazerac fordert Pernod Ricard heraus

In der Spirituosenbranche bahnt sich ein spektakulärer Übernahmekampf an: Das Privatunternehmen Sazerac hat laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen wohl Interesse an Brown-Forman, dem Hersteller des legendären Jack Daniel’s, angemeldet. Dieser Vorstoß kommt zu einem brisanten Zeitpunkt, da sich das mit rund 12,4 Milliarden US-Dollar bewertete Traditionsunternehmen bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem französischen Branchenriesen Pernod Ricard befinden soll, wie das Wall Street Journal bereits im Vormonat berichtete. Ein Zusammenschluss von Sazerac und Brown-Forman wäre auch geografisch naheliegend, da beide Konzerne ihren Hauptsitz in Louisville, Kentucky, haben.

Verändertes Konsumverhalten führt zu Fusionswelle

Hinter diesen Fusionsbestrebungen steckt ein struktureller Wandel in der gesamten Branche. Große Alkoholkonzerne kämpfen derzeit mit sinkenden Absatzzahlen, da sich das Konsumverhalten insbesondere in den USA verändert. Immer mehr Verbraucher reduzieren ihren Alkoholkonsum oder greifen zu Alternativen wie Cannabis-Produkten und THC-haltigen Getränken.
Sazerac, ein Unternehmen in Familienbesitz mit über 550 Marken (darunter Buffalo Trace), konkurriert hierbei mit Pernod Ricard, das mit einem Marktwert von rund 19 Milliarden US-Dollar und Marken wie Jameson ebenfalls eine marktbeherrschende Stellung anstrebt. Ein interessantes Detail der möglichen Deals ist die Rolle der Gründerfamilien, wie das Wall Street Journal hervorhebt: Sowohl bei den US-Unternehmen als auch beim französischen Interessenten halten die Eigentümerfamilien weiterhin signifikante Anteile und wollen ihren Einfluss auch nach einer möglichen Transaktion sichern.

Aktien im Blick

An der NYSE schlossen die Brown-Forman-Papiere den Donnerstagshandel um 12,89 Prozent höher ab bei 30,31 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Freitag geht es jedoch um leichte 0,26 Prozent abwärts auf 30,23 US-Dollar.
Die Papiere von Pernod Ricard steigen im Pariser Handel derweil um 1,15 Prozent auf 65,36 Euro und zeigen sich damit vorwiegend unbeeindruckt von den Gerüchten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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