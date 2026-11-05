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Schwieriges Umfeld

AUMOVIO-Aktie im MInus: Marge überraschend gesteigert, Auftragseingang verdoppelt

AUMOVIO-Aktie im MInus: Marge überraschend gesteigert, Auftragseingang verdoppelt

Der Autozulieferer AUMOVIO hat im dritten Quartal angesichts eines anhaltend schwierigen Umfelds in der Autobranche weniger umgesetzt und verdient, die Profitabilität aber überraschend verbessert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
34.65 EUR 0.80 EUR 2.36 %
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Zudem verdoppelte das Frankfurter Unternehmen den Auftragseingang. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der im MDAX notierte Konzern.

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Der Umsatz sank in den drei Monaten laut Mitteilung um 12 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT sank nicht ganz so stark um 10,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg leicht auf 3,5 von 3,4 Prozent. Analysten haben beim operativen Ergebnis nur mit 131 Millionen Euro gerechnet, die Marge wurde entsprechend nur bei 3,1 Prozent gesehen.

Optimistisch stimmt der Auftragseingang: Der Wert verdoppelte sich den weiteren Angaben zufolge auf 6,4 Milliarden Euro nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr.

Für dieses Jahr rechnet AUMOVIO weiterhin mit einem Umsatz zwischen 17,0 Milliarden und 17,5 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge im Bereich von 3,0 bis 4,0 Prozent.

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Die AUMOVIO-Aktie verliert via XETRA zwischenzeitlich 0,74 prozent auf 33,60 Euro.

DJG/kla/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: AUMOVIO SE

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Datum Rating Analyst
10:06 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
10:01 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG

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