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Schwierigkeiten

GoPro-Aktie bricht deutlich ein: Kamera-Unternehmen warnt Aktionäre vor möglicher Insolvenz

02.06.26 13:07 Uhr
NASDAQ-Papier GoPro-Aktie klar schwächer: Speicherpreis-Schock gefährdet den Fortbestand des Unternehmens | finanzen.net

Der Actionkamera-Pionier GoPro sieht sich durch die stark gestiegenen Preise für Speicherchips in Existenznöten.

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Die Firma aus dem US-Bundesstaat Kalifornien warnte Anleger, dass es Zweifel am Fortbestand des Unternehmens gebe. Eine solche vorsorgliche Mitteilung ist eine verpflichtende Warnung an Investoren im Fall finanzieller Schwierigkeiten. GoPro könne zusätzliche Finanzierung oder Vereinbarungen mit Geldgebern anstreben, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, hieß es.

GoPro hatte bereits nach dem ersten Quartal darauf hingewiesen, dass sich die Speicherpreise für die Firma zum Teil mehr als verdoppelt hätten. Der beschleunigte Aufbau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz treibt gerade die Preise für Halbleiter-Produkte wie Speicherchips drastisch in die Höhe. Das bekommen auch andere Elektronikkonzerne zu spüren. Bei GoPro geht die zusätzliche Belastung aber mit einem schwächelnden Geschäft einher. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Viertel - und unterm Strich sammelte sich ein Verlust von knapp 81 Millionen Dollar an.

GoPro ist ein Pionier im Geschäft mit Action-Kameras für Sportler und Abenteurer, die oft von Snowboardern, Surfern oder Radfahrern genutzt werden. Die Firma traf in den vergangenen Jahren aber auf zunehmende Konkurrenz am Markt.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die GoPro-Aktie zeitweise 0,91 Prozent auf 1,09 US-Dollar. Zum Wochenbeginn lag der Verlust sogar bei schlussendlich 12 Prozent.

/so/DP/zb

SAN MATEO (dpa-AFX)

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Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

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