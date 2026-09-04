Nordex-Aktie zieht nach Empfehlung der Bank of America deutlich an
Die Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat den Aktien von Nordex am Montagmorgen immensen Auftrieb gegeben.
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Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sprangen via XETRA zuletzt um 8,38 Prozent auf 39,84 Euro und schafften es damit zurück über ihre 200-Tage-Linien bis an die 50-Tage-Linie heran.
BofA-Analyst Alexander Jones sieht viel Luft für die Gewinnerwartungen. Nordex könnte zudem die eigenen mittelfristigen Margenziele aufstocken. Das Deutschland-Geschäft sorge für viel Schwung, aber auch die jüngsten US-Aufträge und die stabile Lieferkette hebt Jones positiv hervor.
Sein Kursziel setzte der Experte auf 54 Euro an. Damit liegt er über dem Jahreshoch von 51,70 Euro vom April und hält also weitere Höchststände seit dem Jahr 2002 für möglich.
/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
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Nordex Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG