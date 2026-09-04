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Schwung

Nordex-Aktie zieht nach Empfehlung der Bank of America zweistellig an

Nordex-Aktie zieht nach Empfehlung der Bank of America zweistellig an

Die Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat den Aktien von Nordex am Montagmorgen immensen Auftrieb gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
40.92 EUR 3.94 EUR 10.65 %
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Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sprangen via XETRA zuletzt um 10,77 Prozent auf 40,72 Euro und schafften es damit zurück über ihre 200-Tage-Linien bis an die 50-Tage-Linie heran.

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BofA-Analyst Alexander Jones sieht viel Luft für die Gewinnerwartungen. Nordex könnte zudem die eigenen mittelfristigen Margenziele aufstocken. Das Deutschland-Geschäft sorge für viel Schwung, aber auch die jüngsten US-Aufträge und die stabile Lieferkette hebt Jones positiv hervor.

Sein Kursziel setzte der Experte auf 54 Euro an. Damit liegt er über dem Jahreshoch von 51,70 Euro vom April und hält also weitere Höchststände seit dem Jahr 2002 für möglich.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
20.08.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG

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