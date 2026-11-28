Scicom (MSC) Bhd Registered äußerte sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Scicom (MSC) Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 100,6 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 41,39 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net