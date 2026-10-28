Scienjoy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Scienjoy hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 45,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net