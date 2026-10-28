Scienjoy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Scienjoy hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 45,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scienjoy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scienjoy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen