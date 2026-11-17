Scienture Hldgs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Scienture Hldgs hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scienture Hldgs ein EPS von -4,750 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 111,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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