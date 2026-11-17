Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 111,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scienture Hldgs ein EPS von -4,750 USD in den Büchern gestanden.

Scienture Hldgs hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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