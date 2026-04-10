Scilex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Scilex lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Scilex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,750 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scilex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 36,480 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scilex -21,350 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 46,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,25 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 56,59 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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