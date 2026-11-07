Scinai Immunotherapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 557,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -47,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Scinai Immunotherapeutics hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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