Scinai Immunotherapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

11.11.26 06:35 Uhr

Scinai Immunotherapeutics lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Scinai Immunotherapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 84,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net