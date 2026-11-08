Scoda Tubes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Scoda Tubes präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Scoda Tubes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1,49 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scoda Tubes 1,45 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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