Scope bestätigt AAA-Rating für Deutschland mit stabilem Ausblick

07.09.26 07:44 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat am Freitagabend - vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt - für Deutschland das AAA-Rating mit stabilem Ausblick bestätigt.

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Die Ratings würden "durch eine wohlhabende, große und diversifizierte Wirtschaft, solide öffentliche Finanzen sowie eine starke externe Position gestützt", teilte Scope Ratings mit. Diese Faktoren würden die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärken und der Regierung erheblichen haushaltspolitischen Spielraum verschaffen, um strukturelle Herausforderungen anzugehen und antizyklisch auf Schocks zu reagieren. Herausforderungen seien "globale geopolitische und handelsbezogene Risiken, Übergangsrisiken im Zusammenhang mit den Zielen zur Klimaneutralität und eine alternde Bevölkerung", so die Ratingagentur.

Bestätigt wurden die langfristigen Emittenten- und vorrangigen unbesicherten Schuldenratings der Bundesrepublik Deutschland sowohl in Landes- als auch in Fremdwährung mit AAA und der stabile Ausblick beibehalten. Das kurzfristige Emittentenrating wurde sowohl in Landes- als auch in Fremdwährung mit S-1+ bestätigt. Gemäß den im Dezember 2025 aktualisierten Rating-Definitionen von Scope werden kurzfristigen Ratings keine Ausblicke mehr zugeordnet. Daher wurden die stabilen Ausblicke für die kurzfristigen S-1+-Ratings Deutschlands zurückgezogen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/ros

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September 07, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)