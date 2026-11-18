Scope bestätigt Deutsche Bank mit "A" und stabilem Ausblick
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Scope bescheinigt der Deutschen Bank eine gleichbleibende Bonität. Die Ratingagentur hat ihr Langfrist-Rating mit "A" und den stabilen Ausblick bestätigt. Die Deutsche Bank verfüge über ein ausgewogenes Geschäftsmodell, eine starke Marktposition und habe sowohl ihre Ertragsstruktur als auch ihre Kostenbasis verbessert.
Mit Blick auf die Rechtsrisiken ist Scope der Ansicht, dass die Bank bei der Umsetzung der Maßnahmen, um die in den vergangenen Jahren identifizierten Unzulänglichkeiten zu beseitigen, gut vorangekommen ist.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 06:24 ET (11:24 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen