Mit Blick auf die Rechtsrisiken ist Scope der Ansicht, dass die Bank bei der Umsetzung der Maßnahmen, um die in den vergangenen Jahren identifizierten Unzulänglichkeiten zu beseitigen, gut vorangekommen ist.

DOW JONES--Scope bescheinigt der Deutschen Bank eine gleichbleibende Bonität. Die Ratingagentur hat ihr Langfrist-Rating mit "A" und den stabilen Ausblick bestätigt. Die Deutsche Bank verfüge über ein ausgewogenes Geschäftsmodell, eine starke Marktposition und habe sowohl ihre Ertragsstruktur als auch ihre Kostenbasis verbessert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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