Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,25 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,030 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,0 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net