Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,25 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,030 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,0 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent