Scope senkt Bonitätsnote der Slowakei von A auf A

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der Slowakei von A auf A- herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil geändert. Begründet wurde dies vor allem mit anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, steigender Staatsverschuldung und schwachem Wirtschaftswachstum trotz mehrjähriger Konsolidierungsmaßnahmen.

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Als weitere Belastungsfaktoren nannte Scope die hohe Anfälligkeit der slowakischen Wirtschaft für externe Schocks, Unsicherheiten im Welthandel sowie geopolitische Risiken. Die starke Abhängigkeit von globalen Lieferketten und die geringe Diversifizierung von Exporten und Industrieproduktion belasteten die ohnehin verhaltenen Wachstumsaussichten zusätzlich. Langfristig wirkten zudem negative demografische Entwicklungen dämpfend auf das Wachstum.

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May 22, 2026 16:42 ET (20:42 GMT)