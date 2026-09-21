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Scope stuft Frankreichs Bonität auf A+ herab

DOW JONES--Scope hat die Bonitätseinstufung Frankreichs herabgesetzt. Das langfristige Emittentenrating sowie die Bewertung vorrangiger unbesicherter Verbindlichkeiten in Lokal- und Fremdwährung hat die Ratingagentur auf "A+" von vorher "AA-" zurückgenommen. Den Ausblick passten die Analysten auf "stabil" von "negativ" an.

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Frankreichs primäres Haushaltsdefizit verharre weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, erklärte Scope und wies darauf hin, dass es in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich bei 3,6 Prozent des BIP gelegen habe, verglichen mit 1,1 Prozent vor der Krise. Scope rechnet nur mit einer schrittweisen Verringerung des Primärdefizits, da eine Haushaltskonsolidierung politisch wie wirtschaftlich anspruchsvoll bleiben dürfte. In Kombination mit steigenden Zinsausgaben dürfte das Gesamtdefizit laut Scope somit über der Marke von 5 Prozent des BIP bleiben und von 5,1 Prozent im Jahr 2025 auf 5,8 Prozent bis zum Jahr 2031 ansteigen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)

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