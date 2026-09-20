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Scores gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scores präsentierte in der am 18.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,57 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

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