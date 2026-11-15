Scorpio Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Scorpio Gold äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scorpio Gold 0,600 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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