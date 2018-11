Scorpio Tankers erzielt weniger Umsatz und hält die Dividende stabil

Die Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1066, NYSE: STNG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Zahlung soll am 13. Dezember 2018 (Record date: 5. Dezember 2018) erfolgen.

Unter Zugrundelegung der jetzigen Dividende schüttet Scorpio Tankers 0,04 US-Dollar im Gesamtjahr aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurs von 1,79 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent.

Scorpio Tankers wurde auf den Marshall Inseln gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Monaco und in New York. Das Unternehmen betreibt eine Tankerflotte, die Benzin und Heizöl von der Raffinerie bis zum Endverbraucher liefert.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz von Scorpio Tankers 119,28 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 123,12 Mio. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 71,71 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 36,95 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 41,31 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 887,6 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de