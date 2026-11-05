Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Scout24-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal.
Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 92,75 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 94.780 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Scout24-Papier um 10,2 Prozent aufwärts. Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Scout24