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Aktieneinstufung

Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Scout24-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Giles Thorne genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
89.70 EUR 4.70 EUR 5.53 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:16 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 86,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 18,77 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 25.065 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 2,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
10:36 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:31 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.

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