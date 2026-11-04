Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Aktieneinstufung

04.11.26 09:33 Uhr

Scout24-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Giles Thorne genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:16 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 86,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 18,77 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 25.065 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 2,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.