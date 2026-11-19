Aktie bewertet

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Scout24-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der pro Nutzer erzielte Umsatz wachse, wenngleich langsamer als im zweiten Quartal, und sorge damit für Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Scout24 befand sich um 10:26 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 88,00 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 43,18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 19.192 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 25.02.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET



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