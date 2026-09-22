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Bewertung im Fokus

Scout24-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Buy

Scout24-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Buy

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Gerhard Orgonas hat eine gründliche Analyse des Scout24-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
75.25 EUR 1.10 EUR 1.48 %
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Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In dem Gespräche habe Ralf Weitz die eigene Widerstandskraft erwähnt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber erweise sich als weitgehend widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Veränderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Scout24 legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 76,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 83,73 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 62.411 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 9,4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 04.11.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
13:36 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK

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