Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 14:05 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 64,16 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 64,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,76 EUR. Bisher wurden heute 78.997 Scout24-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 46,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 37,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,01 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

