Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 68,50 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 68,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 68,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.942 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 69,20 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 50,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

