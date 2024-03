Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,94 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 66,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 66,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,00 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 49.667 Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 70,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 10.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,36 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,79 EUR.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

