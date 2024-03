Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 68,00 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 68,00 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 68,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.324 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.03.2023 Kursverluste bis auf 51,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 32,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,79 EUR aus.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,86 EUR je Aktie.

