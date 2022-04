Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,12 EUR

-3,12% Charts

News

Analysen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 52,20 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,90 EUR aus. Mit einem Wert von 52,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 81.974 Aktien.

Bei 73,36 EUR markierte der Titel am 06.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 40,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 10,15 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,71 EUR.

Am 01.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,90 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,50 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.03.2022 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2021-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.03.2023 dürfte Scout24 die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Scout24-Aktie tiefer: Scout24 mit geringerer Dividendenerhöhung als erwartet

Scout24-Aktie gefragt: Scout24 setzt mehr um als gedacht - will 350 Millionen Euro für Aktienrückkauf investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24