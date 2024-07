Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 71,65 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 71,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 71,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.383 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 2,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,64 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

