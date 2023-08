Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 60,18 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 60,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 60,20 EUR. Bei 59,76 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 59,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.337 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33 EUR an.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Scout24 dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Aktie aus.

