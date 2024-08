Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 72,30 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 72,30 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 72,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,05 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.610 Stück gehandelt.

Am 22.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,20 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

