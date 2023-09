Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahe Nulllinie

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 63,64 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 63,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 63,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 63,34 EUR. Bei 63,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.720 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,53 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,87 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 08.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

