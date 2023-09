Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,60 EUR.

Mit einem Kurs von 63,60 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 63,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 63,52 EUR. Bei 63,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 559 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,78 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,28 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Abschläge von 27,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,87 EUR aus.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

