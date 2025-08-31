Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit stabiler Tendenz

Scout24 im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 110,80 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 110,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 111,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 110,70 EUR. Bei 111,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.182 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.08.2024 auf bis zu 68,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 61,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,49 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

