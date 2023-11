Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 57,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 57,92 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 55,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 19.485 Aktien.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So schätzen Analysten die Scout24-Aktie ein

Börse Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags