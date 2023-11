Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 58,38 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,38 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 58,54 EUR zu. Bei 55,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.305 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 21,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,02 EUR an.

Scout24 gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,41 EUR je Aktie belaufen.

