Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittwochvormittag ab

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 55,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 55,40 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 55,20 EUR. Mit einem Wert von 55,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 86 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 68,02 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 08.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,96 EUR umgesetzt, gegenüber 109,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So schätzen Analysten die Scout24-Aktie ein

Börse Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags