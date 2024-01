Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag kaum bewegt

So bewegt sich Scout24

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 64,20 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,20 EUR. Bei 65,08 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 64,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 19.519 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,45 Prozent wieder erreichen. Bei 46,67 EUR fiel das Papier am 02.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 37,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,01 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Experten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus